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Стал известен календарь игр первого раунда плей-офф Кубка Стэнли
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Стал известен календарь игр первого раунда плей-офф Кубка Стэнли 

Чемпионат.com 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
12 апреля в Национальной хоккейной лиге стартует розыгрыш Кубка Стэнли.
В первом раунде на Западе встретятся:
«Нэшвилл Предаторз» — «Колорадо Эвеланш» (13 апреля, 14, 17, 19, 21, 23, 25); «Виннипег Джетс» — «Миннесота Уайлд» (12, 14, 16, 18, 21, 23, 25); «Вегас Голден Найтс» — «Лос-Анджелес Кингз» (12, 14, 16, 18, 20, 22, 24); «Анахайм Дакс» — «Сан-Хосе Шаркс» (13, 15, 17, 19, 21, 23, 25).
В первом раунде на Востоке встретятся:
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Джерси Дэвилз» (13, 14, 17, 19, 22, 24, 26): «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (13, 15, 17, 20, 22, 24, 26); «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс» (13, 16, 18, 20, 22, 24, 26); «Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз» (12, 14, 15, 19,21, 23, 25).
Курсивом выделены даты, которые могут потребоваться, если ни одной из команд не удастся завершить серию со счётом 4-0.
Календарь игр первого раунда плей-офф Кубка Гагарина можно посмотреть на «Чемпионате»
Во втором раунде встретятся:
«Нэшвилл»/Колорадо» — «Виннипег»/«Миннесота»;
«Вегас»/«Лос-Анджелес» — «Анахайм»/«Сан-Хосе»;
«Тампа-Бэй»/«Нью-Джерси» — «Бостон»/«Торонто»;
«Вашингтон»/«Коламбус» — «Питтсбург»/«Филадельфия».
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