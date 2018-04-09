Стал известен календарь игр первого раунда плей-офф Кубка Стэнли

12 апреля в Национальной хоккейной лиге стартует розыгрыш Кубка Стэнли.

В первом раунде на Западе встретятся:

«Нэшвилл Предаторз» — «Колорадо Эвеланш» (13 апреля, 14, 17, 19, 21, 23, 25); «Виннипег Джетс» — «Миннесота Уайлд» (12, 14, 16, 18, 21, 23, 25); «Вегас Голден Найтс» — «Лос-Анджелес Кингз» (12, 14, 16, 18, 20, 22, 24); «Анахайм Дакс» — «Сан-Хосе Шаркс» (13, 15, 17, 19, 21, 23, 25).

В первом раунде на Востоке встретятся:

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Джерси Дэвилз» (13, 14, 17, 19, 22, 24, 26): «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (13, 15, 17, 20, 22, 24, 26); «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс» (13, 16, 18, 20, 22, 24, 26); «Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз» (12, 14, 15, 19,21, 23, 25).

Курсивом выделены даты, которые могут потребоваться, если ни одной из команд не удастся завершить серию со счётом 4-0.

Календарь игр первого раунда плей-офф Кубка Гагарина можно посмотреть на «Чемпионате»

Во втором раунде встретятся:

«Нэшвилл»/Колорадо» — «Виннипег»/«Миннесота»;

«Вегас»/«Лос-Анджелес» — «Анахайм»/«Сан-Хосе»;

«Тампа-Бэй»/«Нью-Джерси» — «Бостон»/«Торонто»;

«Вашингтон»/«Коламбус» — «Питтсбург»/«Филадельфия».