Ещё
«Вегас» одержал первую в истории победу в рамках плей-офф Кубка Стэнли
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Вегас» одержал первую в истории победу в рамках плей-офф Кубка Стэнли 

Чемпионат.com 3 часа назад
В Лас-Вегасе завершился первый матч серии между «Вегас Голден Найтс» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу одержали хозяева льда — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Этот успех стал для «Вегаса» первым в истории в рамках плей-офф Кубка Стэнли.
Голкипер «золотых рыцарей» Марк-Андре Флёри вслед за бывшим одноклубником из «Питтсбург Пингвинз» Мэттом Мюрреем оформил шат-аут, отразив 30 бросков.
Голкипер «королей» Джонатан Куик отразил 27 из 28 бросков в створ.
Победная шайба на четвертой минуте матча в активе защитника «Вегаса» Ши Теодора.
Чемпионат.com: последние новости
Мэтт Мюррей повторил достижение Ильи Брызгалова 12-летней давности Останется ли Олег Знарок главным тренером СКА? Загидулин станет сменщиком Кошечкина в «Магнитке» после отъезда Самсонова
 Ещё 50 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото69
В WADA заявили о взятке России68
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании191
«Реал» сейчас будут ненавидеть1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение