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Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг повторил достижение Сергея Гончара
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Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг повторил достижение Сергея Гончара 

Чемпионат.com 1 час назад
«Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги уступил в овертайме «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4:5 ОТ (2:2, 1:0, 1:2, 0:1).
Защитник победителей Крис Летанг отметился заброшенной шайбой в большинстве. Благодаря этой шайбе Летанг в четвёртый раз в карьере добрался до отметки 50 (8+42) очков за регулярный сезон. Это повторение второго результата истории в клуба, который ранее единолично принадлежал Сергею Гончару. Только Пол Коффи провёл больше сезонов с 50+ очками за «Питтсбург» среди защитников (пять).
Видео гола Летанга можно посмотреть в официальном «твиттере» «Питтсбурга».
Обзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».
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