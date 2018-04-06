Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг повторил достижение Сергея Гончара

«Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги уступил в овертайме «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4:5 ОТ (2:2, 1:0, 1:2, 0:1).

Защитник победителей Крис Летанг отметился заброшенной шайбой в большинстве. Благодаря этой шайбе Летанг в четвёртый раз в карьере добрался до отметки 50 (8+42) очков за регулярный сезон. Это повторение второго результата истории в клуба, который ранее единолично принадлежал Сергею Гончару . Только Пол Коффи провёл больше сезонов с 50+ очками за «Питтсбург» среди защитников (пять).

Видео гола Летанга можно посмотреть в официальном «твиттере» «Питтсбурга».

Обзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».