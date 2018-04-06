Шайба Даниэля Седина в последнем домашнем матче принесла «Ванкуверу» победу

«Ванкувер Кэнакс» на своей площадке в овертайме обыграл «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4:3, сообщает "Советский спорт"

Этот матч стал последней домашней встречей для многолетних лидеров команды братьев Даниэля и Хенрика Сединов . После 18-ти проведенных сезонов в составе «Ванкувера» оба шведа завершают игровую карьеру.

И «Кэнакс» и «Койотс» не вышли в плей-офф.

НХЛ. Регулярный чемпионат

"Ванкувер Кэнакс" (Ванкувер) — «Аризона Койотс» (Глендейл) — 4:3 (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)

0:1 — Фишер — 03:44 1:1 — Седин (Эдлер, Седин) — 20:33 1:2 — Степан (Паник, Келлер) — 35:11 1:3 — Строум (Доми, Шенн) — 37:12 2:3 — Виртанен (Хорват) — 41:17 3:3 — Лейпсик — 48:15 62:33 4:3 — Седин (Седин, Эдлер) — 62:33 (4x3)