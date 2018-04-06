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«Колорадо» уступил «Сан-Хосе» и рискует не попасть в плей-офф НХЛ
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«Колорадо» уступил «Сан-Хосе» и рискует не попасть в плей-офф НХЛ 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Reuters
«Колорадо Эвеланш» уступил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и потерял восьмое место в Западной конференции по потерянным очкам. Встреча завершилась со счетом 2:4, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей шайбы забросили Джастин Браун, Логан Кутюр, Йоонас Донской и Томаш Гертл. У «Колорадо» отличились Микко Рантанен и Блэйк Комо.
"Эвеланш" провели 81 матч и занимают восьмое место с 93 очками. «Сент-Луис» имеет на один матч меньше и с 92-я баллами занимает девятую строчку.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Сан-Хосе Шаркс" (Сан-Хосе) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — 4:2 (1:0, 0:0, 3:2)
1:0 — Браун (Кутюр, Бедкер) — 02:58  1:1 — Рантанен (Маккиннон, Бэрри) — 44:43 (5x4),
2:1 — Кутюр (Лабанк, Павелски) — 46:00 (5x4),
3:1 — Донской (Демело, Диллон) — 50:14  3:2 — Комо (Варсовски, Ньето) — 53:06  4:2 — Гертл — 59:58 (en)
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