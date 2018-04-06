«Колорадо» уступил «Сан-Хосе» и рискует не попасть в плей-офф НХЛ

«Колорадо Эвеланш» уступил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и потерял восьмое место в Западной конференции по потерянным очкам. Встреча завершилась со счетом 2:4, сообщает "Советский спорт"

"Эвеланш" провели 81 матч и занимают восьмое место с 93 очками. «Сент-Луис» имеет на один матч меньше и с 92-я баллами занимает девятую строчку.

НХЛ. Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе Шаркс" (Сан-Хосе) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — 4:2 (1:0, 0:0, 3:2)

1:0 — Браун (Кутюр, Бедкер) — 02:58 1:1 — Рантанен (Маккиннон, Бэрри) — 44:43 (5x4),

2:1 — Кутюр (Лабанк, Павелски) — 46:00 (5x4),

3:1 — Донской (Демело, Диллон) — 50:14 3:2 — Комо (Варсовски, Ньето) — 53:06 4:2 — Гертл — 59:58 (en)