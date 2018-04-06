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«Колорадо» без Варламова проиграл «Сан-Хосе»
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«Колорадо» без Варламова проиграл «Сан-Хосе» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Колорадо» со счетом 4:2. Победный гол забил Йоонас Донской.
Напомним, что российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов из-за травмы участия в матче не принимал. Голкипер выбыл до конца сезона.
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