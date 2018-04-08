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«Колорадо» победил «Сент-Луис» и стал последним участником плей-офф
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«Колорадо» победил «Сент-Луис» и стал последним участником плей-офф 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Twitter «Колорадо Эвеланш»
«Колорадо Эвеланш» дома одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:2, сообщает ТАСС.
В составе победителей шайбы забросили Самуэль Жирар, Тайсон Бэрри, Натан Маккиннон, Габриэль Ландеског и Мэттью Ньето.
У «музыкантов» авторами голов стали Джейден Шварц и Брэйден Шенн.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко не смог доиграть матч и из-за травмы покинул лед в первом периоде.
Таким образом, «Колорадо» стал последним участником плей-офф, обойдя в турнирной таблице Западной конференции «Сент-Луис».
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Колорадо Эвеланш" (Денвер) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
1:0 — Жирар (Комо, Сёдерберг) — 19:14,
2:0 — Бэрри (Рантанен, Ландеског) — 26:11 (5x4),
2:1 — Шварц (Пьетранджело, Шенн) — 32:28 (5x4),
3:1 — Маккиннон (Ландеског) — 36:58 (4x4),
4:1 — Ландеског (Маккиннон) — 56:37 (en),
4:2 — Шенн (Шварц, Берглунд) — 59:22 (6x5),
5:2 — Ньето (Сёдерберг) — 59:51 (en)
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