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Тарасенко может пропустить чемпионат мира
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Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко может пропустить чемпионат мира 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: Официальный сайт НХЛ
Форвард "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко получил повреждение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Колорадо Эвеланш", сообщает "Советский спорт".
Хоккеист получил травму в первом периоде встречи и не смог вернуться на лед. Главный тренер команды Майка Йео отметил, что Тарасенко получил "значительное" повреждение верхней части тела.
Из-за травмы россиянин может пропустить чемпионат мира по хоккею, который стартует 4 мая в Дании.
В нынешнем сезоне Тарасенко набрал 66 очков (33 шайбы и 33 голевые передачи) в 80 матчах.
Ранее российский форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров вошел в тройку лучших бомбардиров сезона в НХЛ.
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