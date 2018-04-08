Тарасенко может пропустить чемпионат мира

Форвард "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко получил повреждение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Колорадо Эвеланш", сообщает "Советский спорт".
Хоккеист получил травму в первом периоде встречи и не смог вернуться на лед. Главный тренер команды Майка Йео отметил, что Тарасенко получил "значительное" повреждение верхней части тела.
Из-за травмы россиянин может пропустить чемпионат мира по хоккею, который стартует 4 мая в Дании.
В нынешнем сезоне Тарасенко набрал 66 очков (33 шайбы и 33 голевые передачи) в 80 матчах.
Ранее российский форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров вошел в тройку лучших бомбардиров сезона в НХЛ.