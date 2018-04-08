Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко может пропустить чемпионат мира

Хоккеист получил травму в первом периоде встречи и не смог вернуться на лед. Главный тренер команды Майка Йео отметил, что Тарасенко получил "значительное" повреждение верхней части тела.

Из-за травмы россиянин может пропустить чемпионат мира по хоккею, который стартует 4 мая в Дании.

В нынешнем сезоне Тарасенко набрал 66 очков (33 шайбы и 33 голевые передачи) в 80 матчах.