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Кузнецов впервые в карьере набрал более 80 очков за сезон
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Кузнецов впервые в карьере набрал более 80 очков за сезон 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов впервые в карьере Национальной хоккейной лиги набрал 80 очков за сезон. Об этом сообщает «Советский спорт».
Россиянин отличился двумя шайбами и одной передачей в матче с «Нэшвилл Предаторз» (3:4). Таким образом на его счету в 78 сыгранных матчах нынешнего сезона стало 82 очка (27 шайб+55 передач).
Несмотря на поражение, «Вашингтон» занял первое место в «столичном» дивизионе и вышел в плей-офф. Его соперник «Нэшвилл» набрал 115 очков и стал победителем Западной конференции, выиграв «Президент трофи».
Ранее сообщалось, что форвард «Ванкувер Кэнакс» Даниэль Седин с передачи брата Хенрика забросил победную шайбу в овертайме матча с «Аризоной» в последнем домашнем матче. Оба хоккеиста завершают карьеры по окончании регулярного сезона.
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Определился первый финалист Кубка Гагарина Шайба Даниэля Седина в последнем домашнем матче принесла "Ванкуверу" победу "Колорадо" уступил "Сан-Хосе" и рискует не попасть в плей-офф НХЛ
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