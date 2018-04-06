Кузнецов впервые в карьере набрал более 80 очков за сезон

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов впервые в карьере Национальной хоккейной лиги набрал 80 очков за сезон. Об этом сообщает «Советский спорт».

Россиянин отличился двумя шайбами и одной передачей в матче с «Нэшвилл Предаторз» (3:4). Таким образом на его счету в 78 сыгранных матчах нынешнего сезона стало 82 очка (27 шайб+55 передач).

Несмотря на поражение, «Вашингтон» занял первое место в «столичном» дивизионе и вышел в плей-офф. Его соперник «Нэшвилл» набрал 115 очков и стал победителем Западной конференции, выиграв «Президент трофи».