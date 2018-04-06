Борис Дубровский поблагодарил «Трактор» за «бронзу»

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поблагодарил хоккейный клуб «Трактор» за игру в сезоне.

«Благодарю команду за достигнутую цель — выход в финал Восточной конференции КХЛ. У «Трактора» — «бронза»! Ребята — огромные молодцы, не выглядели мальчиками для битья даже в тех играх, в которых уступили сопернику. Полкоманды в лазарете к заключительным встречам — яркое свидетельство тому, что команда билась. Благодарю менеджмент команды за правильно выбранный вектор. Благодарю болельщиков за яростную поддержку своих любимцев. Все, что происходило с «Трактором» в кубке Гагарина — пища для размышлений менеджмента и игроков клуба. Уже сейчас необходимо сделать правильные выводы, поработать над ошибками, задуматься над тем, каким «Трактор» будет в сезоне 2018/2019».

Отметим, что сегодня, 6 апреля, молодежная команда «Белые медведи» играет в матче ½ финала кубка Харламова с петербургским СКА.