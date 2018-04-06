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Борис Дубровский поблагодарил «Трактор» за «бронзу»
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Борис Дубровский поблагодарил «Трактор» за «бронзу» 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поблагодарил хоккейный клуб «Трактор» за игру в сезоне.
«Благодарю команду за достигнутую цель — выход в финал Восточной конференции КХЛ. У «Трактора» — «бронза»! Ребята — огромные молодцы, не выглядели мальчиками для битья даже в тех играх, в которых уступили сопернику. Полкоманды в лазарете к заключительным встречам — яркое свидетельство тому, что команда билась. Благодарю менеджмент команды за правильно выбранный вектор. Благодарю болельщиков за яростную поддержку своих любимцев. Все, что происходило с «Трактором» в кубке Гагарина — пища для размышлений менеджмента и игроков клуба. Уже сейчас необходимо сделать правильные выводы, поработать над ошибками, задуматься над тем, каким «Трактор» будет в сезоне 2018/2019».
Отметим, что сегодня, 6 апреля, молодежная команда «Белые медведи» играет в матче ½ финала кубка Харламова с петербургским СКА.
Напомним, еще до окончания сезона извсетный актер, уроженец Челябинска, Стас Ярушин также поблагодарил «Трактор» за игру. Болельщик назвал хоккеистов молодцами, которые показали настоящий уральский дух.
АиФ: последние новости
Трактор уступил Салавату 0:1 в пятом матче полуфинала восточной конференции Стас Ярушин поблагодарил «Трактор» за игру в сезоне «Трактор» продлил контракт с защитником Евгением Рясенским
 Ещё 3 источника 
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