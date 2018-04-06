«Полкоманды в лазарете — команда билась»: Дубровский поздравил «Трактор» с бронзой КХЛ

Сделать правильные выводы, поработать над ошибками и задуматься над следующим сезоном. Об этом хоккейный клуб «Трактор» попросил губернатор Челябинской области Борис Дубровский , поздравив команду с бронзой чемпионата КХЛ.

— Благодарю команду за сезон, за достигнутую цель — выход в финал Восточной конференции КХЛ, — сказал Борис Дубровский. — У «Трактора» — бронза! Ребята огромные молодцы, не выглядели мальчиками для битья даже в тех играх, в которых уступили сопернику. Полкоманды в лазарете к заключительным встречам — яркое свидетельство тому, что команда билась.

Глава региона также поблагодарил менеджмент команды за правильно выбранный вектор и болельщиков за яростную поддержку своих любимцев.

— «Трактор» подарил нам праздник, весь наш регион испытывал серьёзный душевный подъем, наблюдая за противостоянием чёрно-белых с соперниками, — считает Дубровский. — Всё, что происходило с «Трактором» в Кубке Гагарина, — пища для размышлений менеджмента и игроков клуба. Уже сейчас необходимо сделать правильные выводы, поработать над ошибками, задуматься над тем, каким «Трактор» будет в сезоне 2018/2019 годов.

Он считает, что у «Трактора» растёт неплохая смена.

— «Белые медведи» играют сегодня дома в матче ½ финала кубка Харламова, — продолжает Дубровский. — Да, счёт в серии против питерцев пока не в нашу пользу. Но наша молодежь тоже нуждается в поддержке. А 19 апреля в Челябинской области стартует молодёжный чемпионат мира, южноуральцы получат возможность увидеть, каким хоккей будет уже через несколько лет. Хоккейный сезон продолжается.

Решающий матч полуфинала Кубка Гагарина прошёл вчера, 5 апреля. В нём хоккейный клуб «Трактор» проиграл казанскому «Ак Барсу» со счётом 1:3. Эта игра стала завершающей в сезоне. В итоге чёрно-белые получат бронзовые медали КХЛ. Несмотря на поражение, этот сезон оказался для «Трактора» одним из самых удачных. Команда повторила достижения сезонов 1976/1977, 1992/1993, 1993/1994 и 2011/2012.