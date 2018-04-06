Хоккей. Прогноз на полуфинал Кубка Гагарина. 6 апреля 2018 года

Но игра будет что надо. Готовьтесь к овертайму.

ЦСКА — СКА Московским «армейцам» в четвёртой игре серии удалось сделать то, о чём говорили многие болельщики и эксперты. Команда Игоря Никитина очень чётко сыграла в обороне, повязав СКА в своей зоне, и здорово реализовала имевшиеся у неё моменты. Эти два фактора и стали основными слагаемыми победы. Встреча номер четыре не вышла такой разнузданной и бесшабашной по игре, она больше напоминала типичную игру плей-офф, где для каждого из соперников первоочередная задача — не пропустить.

Хорошо у ЦСКА сыграл Сорокин. Перед прошедшим матчем были разговоры, что Илья «поплыл», и лучше бы вместо него в стартовом составе выпустить Ларса Юханссона . Но воспитанник новокузнецкой школы хоккея своей игрой заткнул критиков. Немаловажно и то, что ему очень серьёзно помогла защита, без помощи оборонцев ни один, даже лучший вратарь мира, вряд ли вытащит игру. Что удивительно — у СКА пока что молчит Ковальчук. Да, лидер питерцев, как и всегда, играет со страстью в глазах, и за своих партнёров готов любому голову оторвать, но от ведущего форварда требуется немного другое, а именно — голы. Возможно, его прорвёт сегодня. Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «Вконтакте» Чего нам стоит ожидать в пятом матче? Вряд ли мы сегодня увидим град голов, как то было в стартовой встрече. Наоборот, соперники, понимая серьёзные последствия любой, даже малейшей ошибки, постараются исключить неправильные действия в обороне, и уже от этого будут строить свою игру. И такой ход встречи больше на руку москвичам, которые действуют больше за счёт физики. Вратари, наверняка, опять будут творить чудеса — слишком уж хорошо они себя показали в четвёртом матче. Вообще, интересное мнение о противостоянии высказал в недавнем прошлом главный тренер «Югры» и «Автомобилиста» Андрей Разин

«Команде Игоря Никитина не хватает уверенности в своих силах. Причём именно в играх со СКА. Я думаю, что это и есть основная проблема. Надо поверить в себя. У Питера вчера здорово сыграл Коскинен, много выручал. Не сказать, что СКА прямо на голову сильнее, такого нет. Повторюсь, у хоккеистов Олега Знарка больше развит дух победителей. ЦСКА, может, разгромить СКА один раз, чтобы поверить в себя? Играют-то примерно одинаковые ребята. Просто посмотрите на солидность того же Дацюка, в действиях которого ничего лишнего. И взять некоторых хоккеистов ЦСКА, у которых много лишнего. ЦСКА отстаёт именно в солидности», — сказал Разин, защищавший когда в качестве игрока цвета московских «армейцев». И мы с ним согласимся. Красно-синие с Ленинградского проспекта заслуживают наивысшей похвалы за то, что дотащили эту серию, как минимум, до шестого матча, во что верил отнюдь не каждый. Но по общему классу и тактическому разнообразию СКА всё-таки выше и лучше. И поэтому сегодня он победит. Прогноз: победа СКА.

Видео с обзором четвёртой игры серии также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.