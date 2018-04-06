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Определена первая пара в первом раунде Кубка Стэнли
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Определена первая пара в первом раунде Кубка Стэнли 

Чемпионат.com 50 минут назад
В Национальной хоккейной лиге определилась первая пара в первом раунде Кубка Стэнли. Набрав одно очко в матче с «Лос-Анджелесом» (4:5 ОТ), «Миннесота Уайлд» гарантировал себе третье место в Центральном дивизионе. Второе место ранее обеспечил себе «Виннипег Джетс».
Согласно правилам НХЛ, в первом раунде плей-офф одну из пар образуют команды, занявшие второе и третье места в своём дивизионе. Таким образом, «Джетс» и «Уайлд» сыграют в первом раунде, преимуществом своей площадки будет обладать клуб из Канады.
На Западе определены семь из восьми участников плей-офф. Помимо «Виннипега» и «Миннесоты» борьбу за Кубок Стэнли поведут «Нэшвилл Предаторз», «Вегас Голден Найтс», «Сан-Хосе Шаркс», «Лос-Анджелес Кингз» и «Анахайм Дакс». Последнюю путёвку в плей-офф оспаривают «Колорадо Эвеланш» и «Сент-Луис Блюз».
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