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Определены первые две пары стартового раунда Кубка Стэнли на Востоке
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Определены первые две пары стартового раунда Кубка Стэнли на Востоке 

Чемпионат.com 38 минут назад
В Национальной хоккейной лиге определилась ещё две пары стартового раунда Кубка Стэнли. «Вашингтон Кэпиталз» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс», а «Питтсбург Пингвинз» встретится с «Филадельфией Флайерз».
Согласно правилам НХЛ, в первом раунде плей-офф одну пару образуют команды, занявшие второе и третье места в своём дивизионе, а вторую пару победитель своего дивизиона и команда, получившая уайлд-кард.
На Востоке определены все участники плей-офф. Помимо «Вашингтона», «Коламбуса», «Питтсбурга» и «Филадельфии» борьбу за Кубок Стэнли поведут «Торонто Мэйпл Лифс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Бостон Брюинз» и «Нью-Джерси Дэвилз».
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