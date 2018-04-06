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Эллиотт Фридман: «После 15 апреля клубы НХЛ могут вести переговоры с Ковальчуком»
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Эллиотт Фридман: «После 15 апреля клубы НХЛ могут вести переговоры с Ковальчуком» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Обозреватель канадского телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман отметил, что в ближайшее время нападающий СКА Илья Ковальчук сможет вести переговоры с клубами НХЛ.
Напомним, права на россиянина в НХЛ принадлежат «Нью-Джерси». В 2010 году Ковальчук подписал с клубом 15-летний контракт, однако через три года уехал в СКА. По достижении 35-летнего возраста он станет свободным агентом в НХЛ и может искать себе клуб.
— На данный момент Илья по-прежнему занят в плей-офф КХЛ, — цитирует Фридмана sportsnet.ca. — Однако 15 апреля ему исполняется 35 лет. После этой даты любой клуб НХЛ может вести с ним переговоры. Официально контракт может быть подписан не раньше 1 июля, когда откроется рынок свободных агентов.
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