Форсберг о победе «Нэшвилла» в «регулярке» НХЛ: «"Президентс Трофи" ничего не значит»

Форвард «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг прокомментировал тот факт, что клуб выиграл регулярный чемпионат НХЛ впервые в своей истории. «Нэшвилл» гарантировал себе преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф. Последним клубом, выигравшим регулярку и плей-офф, был «Чикаго» в сезоне-2012/13, который был сокращен из-за локаута.

«Как раз по опыту «Вашингтона» мы видели, что этот трофей ничего не значит. Хотя преимущество домашнего льда — это здорово. Нам нравится играть перед своими болельщиками, и мы надеемся делать это как можно чаще», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.