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Григоренко: хоккеисты ЦСКА готовы были умирать на льду в шестом матче
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Григоренко: хоккеисты ЦСКА готовы были умирать на льду в шестом матче 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий московского ЦСКА Михаил Григоренко оформивший победный дубль в шестом матче со СКА прокомментировал всю серию финала Западной конференции.
"Мы всю эту серию старались терпеть, пересиливать себя и доигрывать каждый эпизод до конца. Даже в тяжелые моменты, когда мы проигрывали СКА после третьего матча, тренеры требовали от нас не нервничать, в каждом матче биться до конца", — приводит слова Григоренко газета «Известия».
Он отметил, что ошибки у игроков ЦСКА были, но они были готовы умирать на льду.
"Благодаря этому вытянули три последних матча, ход которых складывался не в нашу пользу", — добавил Григоренко.
Ранее сообщалось, что ЦСКА победил в серии со счетом 4:2 и вышел в финал.
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