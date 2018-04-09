Григоренко: хоккеисты ЦСКА готовы были умирать на льду в шестом матче

Нападающий московского ЦСКА Михаил Григоренко оформивший победный дубль в шестом матче со СКА прокомментировал всю серию финала Западной конференции.

"Мы всю эту серию старались терпеть, пересиливать себя и доигрывать каждый эпизод до конца. Даже в тяжелые моменты, когда мы проигрывали СКА после третьего матча, тренеры требовали от нас не нервничать, в каждом матче биться до конца", — приводит слова Григоренко газета «Известия»

Он отметил, что ошибки у игроков ЦСКА были, но они были готовы умирать на льду.

"Благодаря этому вытянули три последних матча, ход которых складывался не в нашу пользу", — добавил Григоренко.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил в серии со счетом 4:2 и вышел в финал.