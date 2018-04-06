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Президент «Трактора» призвал сделать правильные выводы
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Президент «Трактора» призвал сделать правильные выводы 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Президент челябинского «Трактора» Борис Дубровский заявил, что клубу нужно сделать правильные выводы после нынешнего сезона КХЛ.
«Трактор» в четверг уступил «Ак Барсу» (1:3) в четвертом матче финала Восточной конференции. Казанцы победили 4-0 в серии и вышли в финал плей-офф КХЛ.
«Благодарю команду за сезон, за достигнутую цель — выход в финал Восточной конференции КХЛ. Ребята — огромные молодцы, не выглядели мальчиками для битья даже в тех играх, в которых уступили сопернику. Все, что происходило с «Трактором» в Кубке Гагарина — пища для размышлений менеджмента и игроков клуба. Уже сейчас необходимо сделать правильные выводы, поработать над ошибками, задуматься над тем, каким «Трактор» будет в сезоне-2018/19», — цитирует Дубровского клубная пресс-служба.
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