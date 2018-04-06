Сборной России по хоккею обыграла команду Германии

Сборная России по хоккею одержала победу над национальной командой Германии в первом матче Еврочелленджа.
Встреча, проходившая в Сочи в ледовом дворце «Большой», завершилась со счётом 4:1.
В составе российской команды дубль в свой актив записал Артём Ильенко, ещё по шайбе в ворота соперника забросили Кирилл Семёнов и Алексей Береглазов.
Сборная Германии ответила голов Марка Михаэлиса.
Второй матч состоится 7 апреля.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Кагарлицкий станет капитаном олимпийской сборной России по хоккею на матчах Еврочелленджа.