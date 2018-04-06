«Автомобилист» отказался продлить контракт с Куляшом

«Автомобилист» не будет продлевать контракт с хоккеистом Куляшом

Екатеринбургский "Автомобилист" не станет продлевать контракт с защитником Денисом Куляшом . Об этом сообщает официальный сайт команды.

Хоккеист пришел в клуб в октябре 2017 года, его соглашение истекает 30 апреля. Он провел 33 матча, в которых набрал 14 очков (семь шайб+семь передач) при показателе полезности "-1".

"Автомобилист" пожелал Куляшу удачи в продолжении карьеры.

Екатеринбургский клуб нынешний сезон завершил на четвертом месте в Восточной конференции и вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, откуда вылетел после первого раунда, проиграв магнитогорскому "Металлургу" в серии со счетом 2:4.

Ранее сообщалось, что уфимский "Салават Юлаев" расторг контракт с тренером Эркой Вестерлундом.