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«Автомобилист» отказался продлить контракт с Куляшом
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«Автомобилист» не будет продлевать контракт с хоккеистом Куляшом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ХК «Автомобилист»
Екатеринбургский "Автомобилист" не станет продлевать контракт с защитником Денисом Куляшом. Об этом сообщает официальный сайт команды.
Хоккеист пришел в клуб в октябре 2017 года, его соглашение истекает 30 апреля. Он провел 33 матча, в которых набрал 14 очков (семь шайб+семь передач) при показателе полезности "-1".
"Автомобилист" пожелал Куляшу удачи в продолжении карьеры.
Екатеринбургский клуб нынешний сезон завершил на четвертом месте в Восточной конференции и вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, откуда вылетел после первого раунда, проиграв магнитогорскому "Металлургу" в серии со счетом 2:4.
Ранее сообщалось, что уфимский "Салават Юлаев" расторг контракт с тренером Эркой Вестерлундом.
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 Ещё 4 источника 
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