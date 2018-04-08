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Кравцов и Кручинин вызваны в сборную России
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Кравцов и Кручинин вызваны в сборную России 

Спорт-Экспресс 33 минуты назад
Фото: Спорт-Экспресс
«Из школы „Трактора“ меня отчисляли несколько раз». Интервью самого крутого русского юниора КХЛ  Как стало известно «СЭ», нападающие «Трактора» Виталий Кравцов и Алексей Кручинин вызваны в олимпийскую сборную России для участия в матчах Еврочелленджа против Норвегии. Отметим, что 18-летний Кравцов может стать одним из самых молодых хоккеистов в истории нашей национальной команды. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
В нынешнем сезоне на счету Кравцова 18 (10+8) очков в 50 матчах регулярки и плей-офф КХЛ. 26-летний Кручинин набрал 34 (15+19) балла в 68 матчах.
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