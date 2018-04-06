Хоккеисты Северной военной хоккейной лиги встретятся с легендарным советским хоккеистом Александром Мальцевым 

Выдающийся форвард и бомбардир приехал по приглашению командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова, для турнира учрежден специальный приз, который мастер вручит лучшему снайперу хоккейного турнира.
Сегодня в главной базе Северного флота –— Североморске –— состоится встреча хоккеистов всех 20 команд, входящих в Северную военную хоккейную лигу, с легендарным советским хоккеистом, многократным чемпионом Мира, Европы и Олимпийских игр, заслуженным мастером спорта СССР, игроком московского хоккейного клуба «Динамо» Александром Мальцевым, который приехал по приглашению командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова.
На встрече с болельщиками в Центре досуга молодёжи будет показан документальный биографический фильм о выдающемся форварде и бомбардире «Последний сезон». Александр Мальцев расскажет о себе, своей жизни в большом спорте, ответит на вопросы зрителей и даст автографы.
Завтра Александр Мальцев, которого великий тренер Анатолий Тарасов называл «Есениным в хоккее», в качестве почётного гостя примет участие в торжественной церемонии закрытия первого чемпионата Северной военной хоккейной лиги.
На Северном флоте подготовлен специальный приз имени Александра Мальцева, который легенда советского хоккея вручит лично лучшему снайперу турнира.