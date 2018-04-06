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Сергей Бобровский: Всегда говорил, что Панарин суперзвезда
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Сергей Бобровский: Всегда говорил, что Панарин суперзвезда 

Советский спорт 1 час назад
— Сюрпризом для меня его игра не стала. Я всегда говорил, что он суперзвезда. Он именно такой игрок. Он демонстрирует свое мастерство и (количество) очков говорит за него.
Джон Торторелла: Панарин способен переломить игру в ключевой момент
В этом сезоне в команде совсем другие люди. Даже если речь идет об игроках, которые были здесь, они все равно изменились: стали лучше, получили опыт. Это две разные команды, — предает слова Тортореллы официальный сайт НХЛ со ссылкой на пресс-службу клуба.
Добавим, что на счету Панарина 82 (27+55) очка в 81 матче регулярного чемпионата.
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