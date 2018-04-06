Владимир Крикунов: Казань с таким составом и тактикой может достать даже СКА

— За плей-офф сейчас следите? Какое у вас общее впечатление от матчей? — Конечно, все смотрю. На Востоке «Ак Барс», понятно, посильнее — и по составу, и вообще. Единственным шансом «Трактора» был вратарь, и держался он, пока хватало сил. Но у Казани селекция продолжалась до самого конца сезона, слабых мест у этой команды я особо и не вижу. И оборона на уровне, а нападение — так вообще… Плюс еще эта тактика, в которую Хайдарыч играет — оборона, контратака, закрываются и все. Не надо заранее думать, что Кубок достанется Западу.

— И кто, по-вашему, выиграет Кубок Гагарина? — Однозначно на одну команду я не поставлю. Дал бы 51% за СКА и 49% за «Ак Барс»! Казань с таким составом и с такой тактикой — закрытый хоккей от обороны — может достать даже СКА.