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«Питтсбург» разгромил «Оттаву», у Малкина результативная передача
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«Питтсбург» разгромил «Оттаву», у Малкина результативная передача 

Чемпионат.com 1 час назад
В первом матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду принимал «Оттава Сенаторз» и победил с крупным счётом — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).
В составе победителей по голу и результативной передаче записали на свой счёт Сидни Кросби и Фил Кессел. Первый шат-аут в карьере оформил Кейси Десмит, отразив 35 бросков.
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 19 минут 39 секунд, нанёс 4 броска по воротам соперника и записал на свой счёт результативную передачу.
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