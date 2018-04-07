МХЛ: «СКА-1946» победил «Белых Медведей» и вышел в финал Кубка Харламова

Петербургский «СКА-1946» оказался сильнее челябинских «Белых Медведей» в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф, встреча завершилась со счётом 4:2. Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга выиграл серию со счётом 3:1 и вышел в финал Кубка Харламова, в котором встретится с ярославским «Локомотивом».