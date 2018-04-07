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МХЛ: «СКА-1946» победил «Белых Медведей» и вышел в финал Кубка Харламова
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МХЛ: «СКА-1946» победил «Белых Медведей» и вышел в финал Кубка Харламова 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: yarreg.ru
Петербургский «СКА-1946» оказался сильнее челябинских «Белых Медведей» в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф, встреча завершилась со счётом 4:2. Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга выиграл серию со счётом 3:1 и вышел в финал Кубка Харламова, в котором встретится с ярославским «Локомотивом».
У «армейцев» заброшенными шайбами сумели отметиться Дмитрий Овечкин, Никита Жигалов, Даниил Огирчук и Владислав Курбатов. В составе челябинского клуба голы на свой счёт записали Виталий Кравцов и Никита Тертышный.
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