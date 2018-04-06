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Сборная России победила немцев в матче Евровызова
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Хоккеисты олимпийской сборной России победили немцев в матче Евровызова в Сочи 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Олимпийская сборная России по хоккею со счетом 4:1 одержала победу над командой Германии в матче Евровызова. Встреча прошла в ледовом дворце "Большой" в Сочи.
В составе победителей отличились Артем Ильенко (10-я и 33-я минуты), Кирилл Семенов (23) и Алексей Береглазов (55), у сборной Германии шайбу забросил Марк Михелис (50).
В составах обеих команд не было хоккеистов, выступавших в феврале в южнокорейском Пхёнчхане в финале Олимпийских игр, когда команда олимпийских атлетов из России победила со счетом 4:3 в овертайме.
Второй матч сборных России и Германии пройдет 7 апреля, начало — в 17:00 мск.
Турнир Европейского хоккейного вызова был создан в результате соглашения между федерациями хоккея 12 стран. В рамках подготовки к чемпионату мира команды, не входящие в число ведущих согласно рейтингу Международной федерации хоккея (IIHF), проводят серию сдвоенных матчей с сильнейшими европейскими сборными — России, Швеции, Финляндии и Чехии.
14-15 апреля олимпийская команда России проведет еще два матча Евровызова — в Йёвике против сборной Норвегии.
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