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СКА — ЦСКА. Шестеркин впервые сыграл в плей-офф сезона-2017/18
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СКА — ЦСКА. Шестеркин впервые сыграл в плей-офф сезона-2017/18 

Советский спорт 49 минут назад
Шестеркин заменил Микко Коскинена из-за проблем финна с экипировкой. В следующей смене Коскинен вернулся на лед.
Напомним, матч проходил 6 апреля в Петербурге.
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