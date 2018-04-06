«СКА-Нева» стал вторым финалистом Кубка Петрова

Питерская команда «СКА-Нева» стала вторым финалистом плей-офф Кубка Петрова Высшей хоккейной лиги.

Сегодня армейцы в пятом матче серии против альметьевского «Нефтяника» взяли верх со счетом 1:0. Единственную шайбу за семь секунд до конца третьего периода забросил защитник питерцев Владислав Семин

В финальной серии «СКА-Нева» в питерском дерби сойдется с «Динамо». Первая встреча состоится 15-го апреля.

ВХЛ. Кубок Петрова

Полуфинал

5-й матч

”СКА-Нева” (Санкт-Петербург) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Семин (Мих. Мальцев), 59:53.

Счет в серии — 4:1.