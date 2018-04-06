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Егор Рыков: Уверен, что СКА вернет серию в Петербург
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Егор Рыков: Уверен, что СКА вернет серию в Петербург 

Советский спорт 31 минуту назад
— Этот матч был важным, но не самым. Серия же до четырех побед. Будем выигрывать следующий матч. У нас получалось комбинировать, разыгрывать шайбу. Не удавалось только забить. — Вы уверены, что вернете серию в Петербург? — Уверен, конечно, — передает слова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, СКА проиграл ЦСКА со счетом 0:1. Счет в серии стал 3-2 в пользу москвичей. Шестая игра пройдет 8 апреля в Москве. Если понадобится седьмой матч, он состоится 10 апреля в Петербурге.
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