Капризов: гол есть гол, не знаю, повезло ли с броском 

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов прокомментировал победу над СКА со счётом 1:0 в пятом матче финала Западной конференции. Счёт в серии 3-2 в пользу ЦСКА.
«Гол есть гол, не знаю, повезло ли с броском. Не удивился в составе Юханссону, у нас оба вратаря очень сильны. Я уже много раз говорил, что любой может с любым сыграть. План игры ЦСКА останется при нас. Каждый матч без разницы, к каждой игре готовимся серьёзно. Парни — красавцы, что выстояли в меньшинстве. Славу богу, что Шалунов вернулся в строй, все ребята теперь могут играть», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.