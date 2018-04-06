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Капризов: гол есть гол, не знаю, повезло ли с броском
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Капризов: гол есть гол, не знаю, повезло ли с броском 

Чемпионат.com 2 часа назад
Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов прокомментировал победу над СКА со счётом 1:0 в пятом матче финала Западной конференции. Счёт в серии 3-2 в пользу ЦСКА.
«Гол есть гол, не знаю, повезло ли с броском. Не удивился в составе Юханссону, у нас оба вратаря очень сильны. Я уже много раз говорил, что любой может с любым сыграть. План игры ЦСКА останется при нас. Каждый матч без разницы, к каждой игре готовимся серьёзно. Парни — красавцы, что выстояли в меньшинстве. Славу богу, что Шалунов вернулся в строй, все ребята теперь могут играть», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
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