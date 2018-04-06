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Хоккеист ЦСКА Капризов рад, что все армейцы вернулись в строй к матчу со СКА
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Хоккеист ЦСКА Капризов рад, что все армейцы вернулись в строй к матчу со СКА 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Нападающий хоккейного клуба ЦСКА Кирилл Капризов рад, что все игроки команды смогли вернуться в строй к пятому матчу 1/2 финала Кубка Гагарина со СКА. Об этом он рассказал журналистам.
ЦСКА обыграл в Санкт-Петербурге СКА со счетом 1:0 в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), Капризов стал автором шайбы. Столичные армейцы повели в серии до четырех побед со счетом 3-2. Перед пятым матчем в ЦСКА ни осталось ни одного больного или травмированного игрока.
"Слава Богу, что все вернулись и все могут играть. Что касается того, что мы не пропустили во втором периоде, несмотря на четыре удаления подряд, то парни красавцы, что выстояли, все друг другу помогали", — сказал Капризов.
Ворота ЦСКА защищал Ларс Юханссон вместо основного вратаря Ильи Сорокина. «Появлению в воротах Ларса не удивился — у нас оба вратаря очень сильные», — сказал Капризов.
Следующий матч команд пройдет 8 апреля в Москве, в случае победы ЦСКА выйдет в финал Кубка Гагарина.
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