Мэт Робинсон: «Победа над СКА была вымученной, но очень важной»

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон прокомментировал победу над СКА (1:0) в пятом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ. Счет в серии 3-2 в пользу москвичей.

​— Честно — не ожидал появления Юханссона в старте. Думаю, он и сам не ожидал. Но он профессионал и всегда готов к выходу на лед. Он провел шикарный матч. И добыл нам победу. Вымученную, но очень для нас важную.

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— Второй матч подряд в первых двух периодах ЦСКА абсолютно не заметен в атаке, но в третьем преображается. Таков план?

— Нет. Конечно, мы хотим больше играть с шайбой. Но у нас это не всегда получается. Почти весь матч СКА контролировал игру. С другой стороны, мы здорово сыграли в обороне. Старались как можно больше ограничивать их в атаке. В следующей встрече постараемся почаще играть в атаке с шайбой.

— Второй период получился провальным для ЦСКА.

— Мы много играли в меньшинстве. Да и в целом СКА почти не вылезал из нашей зоны. Нам удалось выстоять. На выезде очень важно уметь выстоять. Только так выигрываются серии. Только так выигрывается Кубок Гагарина.

— Почему у ЦСКА такие проблемы в большинстве?

— Ну, у нас не так и много большинства. Но все равно нам не помешало бы вернуться к основам игры в большинстве и побольше бросать. Без бросков шайб не будет. И если мы держим шайбу на периметре — забить крайне проблематично.

— Шалунов вернулся. Это помогло?

— Естественно. Когда есть возможность усилить состав таким сильным игроком — это всегда помогает. Мы очень рады, что ребята поправляются. Надеюсь, что мы продолжим в том же духе и победим в Москве.