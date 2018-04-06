Капризов впервые принес команде победу плей-офф КХЛ 

Кирилл Капризов в пятый раз отличился в матче плей-офф КХЛ. Шайба в ворота СКА стала форварда ЦСКА первой победной в рамках Кубка Гагарина. Трижды команда Капризова уступала в игре, в которой он отметился точным броском, а в обоих победных матчах именно он открывал счет. (Кирилл БУРДАКОВ)
Голы Кирилла Капризова в плей-офф КХЛ Стадия
Клуб Капризова
22.02.2017
Первый раунд
Салават Юлаев
Ак Барс (г) — 1:2 18.14 (1:1)
26.02.2017
Первый раунд
Салават Юлаев
Ак Барс (д) — 4:3 05.15 (1:0)
28.02.2017
Первый раунд
Салават Юлаев
Ак Барс (д) — 1:2 59.16 (1:1)
22.032018
Второй раунд
Йокерит (д) — 1:2 ОТ 03.51 (1:0)
06.05.2018
Финал конференции
СКА (г) — 1:0 53.54 (1:0)