Знарок назвал хорошей игру СКА в пятом матче плей-офф КХЛ с ЦСКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. / ТАСС /. Главный тренер санкт— петербургского СКА Олег Знарок назвал игру своей команды хорошей, несмотря на проигрыш московскому ЦСКА, однако отметил психологическую усталость игроков. Об этом он сообщил на послематчевой пресс-конференции.

Санкт-петербургский СКА со счетом 0:1 проиграл московскому ЦСКА дома в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). ЦСКА вышел вперед в серии до четырех побед — 3-2.

"Неплохо двигались, хорошая игра была, обилие голевых моментов, но, к сожалению, наверное, что-то от нас отвернулось. А так, в принципе, все нормально, готовимся к следующей игре", — сказал Знарок.

"Хорошая команда, но психология, наверное, немножко [упала]. Как у нас, так и у них", — добавил Знарок, отвечая на вопрос журналистов о психологическом давлении на игроков команды после второго проигрыша московскому ЦСКА. Главный тренер СКА также отметил, что вратаря Микко Коскинена во время матча было решено заменить на Игоря Шестеркина из-за «затяжки игры».

Защитник СКА Егор Рыков выразил уверенность, что хоккеистам его команды в следующих матчах удастся вернуть победу. «Уверен, что вернем победу в Петербург», — сказал Рыков. Он добавил, что «игроки в данном матче прибавили в движении» по сравнению с прошлой игрой, однако забить им не удалось.

Шестой матч состоится в Москве 8 апреля.