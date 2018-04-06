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Знарок назвал хорошей игру СКА в пятом матче плей-офф КХЛ с ЦСКА
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Знарок назвал хорошей игру СКА в пятом матче плей-офф КХЛ с ЦСКА 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Главный тренер санкт— петербургского СКА Олег Знарок назвал игру своей команды хорошей, несмотря на проигрыш московскому ЦСКА, однако отметил психологическую усталость игроков. Об этом он сообщил на послематчевой пресс-конференции.
Санкт-петербургский СКА со счетом 0:1 проиграл московскому ЦСКА дома в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). ЦСКА вышел вперед в серии до четырех побед — 3-2.
"Неплохо двигались, хорошая игра была, обилие голевых моментов, но, к сожалению, наверное, что-то от нас отвернулось. А так, в принципе, все нормально, готовимся к следующей игре", — сказал Знарок.
"Хорошая команда, но психология, наверное, немножко [упала]. Как у нас, так и у них", — добавил Знарок, отвечая на вопрос журналистов о психологическом давлении на игроков команды после второго проигрыша московскому ЦСКА. Главный тренер СКА также отметил, что вратаря Микко Коскинена во время матча было решено заменить на Игоря Шестеркина из-за «затяжки игры».
Защитник СКА Егор Рыков выразил уверенность, что хоккеистам его команды в следующих матчах удастся вернуть победу. «Уверен, что вернем победу в Петербург», — сказал Рыков. Он добавил, что «игроки в данном матче прибавили в движении» по сравнению с прошлой игрой, однако забить им не удалось.
Шестой матч состоится в Москве 8 апреля.
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