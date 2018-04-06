Борис Михайлов: «Почему СКА не реализовал ни одного момента? Вопрос к Знарку»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов подвел итоги пятой игры СКА — ЦСКА (0:1) в финале Западной конференции Кубка Гагарина. На данный момент московские армейцы ведут в серии у питерских (3-2).

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— Почему СКА не реализовал ни одного момента?

— Вопрос — к Знарку. Как болельщик могу ответить, что сказывалось напряжение. Где-то была спешка, причем с обеих сторон. Сегодня выше всяких похвал отыграл вратарь ЦСКА Юханссон.

— Ожидали от него такой игры, учитывая отличное выступление Сорокина в этом плей-офф?

— Не рассчитывал. Вратаря и состава определяет тренерский штаб. СКА остановили самоотверженные действия полевых и великолепная игра шведского голкипера.

— Вознаграждены за терпение?

— Дотерпели, да. В броске Скотта я не видел целесообразности, но в концовке игры все сказывалось. Возьмите эпизод на последних секундах, когда Шипачев отдал поспешил и потерял шайбу. Матч был сверхнапряженным. Это отразилось на всем. Были моменты, не засчитали гол СКА, ошибки были и удаления с обеих сторон.

— Серия достойна семи матчей?

— Я — не гадалка. Через два дня в Москве будет следующая игра и там посмотрим. ( Евгений БЕЛОУСОВ

Шестая игра серии между ЦСКА и СКА состоится в воскресенье, 8 апреля, в Москве. Начало игры — 17.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.