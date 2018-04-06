Егор Рыков: «Уверен, что СКА вернет серию в Петербург»

Защитник СКА Егор Рыков после поражения в пятом матче финальной серии Западной конференции с ЦСКА (0:1) выразил уверенность, что питерцы смогут вернуть серию в Санкт-Петербург. На данный момент армейцы ведут в серии 3-2, шестая игра пройдет в Москве.

— Конечно, это был не самый важный матч, потому что все еще впереди. Серия ведь идет до четырех побед, — заявил Рыков.

— Почему не получилось забить?

— Мы прибавили в движении, но никак не получилось забросить. Надеемся, удача будет на нашей стороне.

— Верите, что удастся вернуть серию в Санкт-Петербург?

— Уверен в этом.

— В чем нужно прибавить?

Трансляция матча СКА — ЦСКА