Егор Рыков: «Уверен, что СКА вернет серию в Петербург» 

Защитник СКА Егор Рыков после поражения в пятом матче финальной серии Западной конференции с ЦСКА (0:1) выразил уверенность, что питерцы смогут вернуть серию в Санкт-Петербург. На данный момент армейцы ведут в серии 3-2, шестая игра пройдет в Москве.
— Конечно, это был не самый важный матч, потому что все еще впереди. Серия ведь идет до четырех побед, — заявил Рыков.
— Почему не получилось забить?
— Мы прибавили в движении, но никак не получилось забросить. Надеемся, удача будет на нашей стороне.
— Верите, что удастся вернуть серию в Санкт-Петербург?
— Уверен в этом.
— В чем нужно прибавить?
— Мы не сбавляем, не проседаем. (Игорь НОВИКОВ)
Трансляция матча СКА — ЦСКА