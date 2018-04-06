Александр Барабанов: «Не знаю, почему не забиваем, но никакого отчаяния нет»

Нападающий СКА Александр Барабанов после поражения от ЦСКА (0:1) в пятом матче финала Западной конференции Кубка Гагарина не смог ответить на вопрос о причинах низкой результативности его команды. В двух последних играх питерцы забросили столичной команде только одну шайбу.

— Много бросков, но не было шайб. Почему?

— Если честно, не знаю. Нужно просто реализовывать свои моменты.

— Не удивило, что ЦСКА мало бросал.и больше думал об обороне?

— Мы от своей игры отталкиваемся. Нужно действовать агрессивно и забивать.

— В вашей карьере была одна серия с ЦСКА, где удалось все перевернуть. Может, вспомните для вдохновения?

— Нам ничего менять не надо, нужно играть в свою игру.

— Вы вторую игру подряд переигрываете ЦСКА, но шайба не летит в сетку. Не чувствуете отчаяния?

— Нет никакого отчаяния. Серия до четырех побед, нужно проявлять характер.

— Почему не продолжили оказывать давление в третьем периоде?

— Мы продолжили его оказывать, если вы, конечно, смотрели игру.

— Хватит ли сил в резерве для продолжения серии?

Трансляция матча СКА — ЦСКА