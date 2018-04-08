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Борис Михайлов: Обе команды проявили характер и мастерство, но повезло сильнейшему
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Борис Михайлов: Обе команды проявили характер и мастерство, но повезло сильнейшему 

Советский спорт 17 часов назад
Фото: Чемпионат.com
— Серия получилась очень хорошей и острой по накалу борьбы. Обе команды проявили характер и мастерство, но повезло сильнейшему. Ларс Юханссон (голкипер ЦСКА — прим. ТАСС) очень хороший вратарь, отыграл сегодня и в прошлой игре достойно, — передает слова Михайлова ТАСС.
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Напомним, что ЦСКА в шестом матче финала Западной конференции дома одержал победу над петербургским СКА со счетом 3:2 и вышел в финал Кубка Гагарина.
В финале Кубка Гагарина москвичи встретятся с казанским «Ак Барсом», который ранее выбил из плей-офф челябинский «Трактор» (4-0). Серия, которая продлится до четырех побед, стартует матчами в Казани 14 и 16 апреля.
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