Кирилл Капризов: «У ЦСКА оба вратаря сильные»

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов прокомментировал победу над СКА (1:0) в пятом матче финала Западной конференции. Столичный клуб ведет в серии со счетом 3-2.

— Юханссону в старте не удивился, — сказал Капризов. — У нас оба вратаря сильные. Не знаю, повезло ли мне с броском. Но гол есть гол. Насчет плана ЦСКА на матч ничего не скажу. Пусть он останется при нас. Мы к каждой игре серьезно готовимся.

Парни — красавцы, что выстояли в меньшинстве. И славу богу, что Шалунов вернулся в строй. Все наши ребята теперь могут играть.

Трансляция матча СКА — ЦСКА