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Кирилл Капризов: «У ЦСКА оба вратаря сильные»
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Кирилл Капризов: «У ЦСКА оба вратаря сильные» 

Спорт-Экспресс 6 апреля 2018
Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов прокомментировал победу над СКА (1:0) в пятом матче финала Западной конференции. Столичный клуб ведет в серии со счетом 3-2.
— Юханссону в старте не удивился, — сказал Капризов. — У нас оба вратаря сильные. Не знаю, повезло ли мне с броском. Но гол есть гол. Насчет плана ЦСКА на матч ничего не скажу. Пусть он останется при нас. Мы к каждой игре серьезно готовимся.
Парни — красавцы, что выстояли в меньшинстве. И славу богу, что Шалунов вернулся в строй. Все наши ребята теперь могут играть.
Трансляция матча СКА — ЦСКА
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