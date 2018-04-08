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Михаил Григоренко: «ЦСКА больше хотел победить, чем СКА»
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Михаил Григоренко: «ЦСКА больше хотел победить, чем СКА» 

Спорт-Экспресс 20 часов назад
Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился впечатлениями от победы над СКА в финале Западной конференции Кубка Гагарина. Столичный клуб выиграл сегодня шестой матч серии (3:2 ОТ) и победил в серии (4-2). По словам форварда, соперник по главному финалу «Ак Барс», очень строго играет в обороне.
— Мы рады, что выиграли. Очень принципиальный соперник. Все бились, — сказал Григоренко. — Мы, думаю, больше хотели победить. Очень хотели. Очень старались. Ложились, все броски блокировали. Мы заслужили выиграть эту серию
— Это самые важные пока в вашей карьере голы?
— Думаю, да.
— Можно ли сказать, что эта победа — вопреки? Травмы, больные, куча меньшинства.
— У нас очень сплоченная команда, и поэтому, когда кого-то нет в составе, травму, например, получает, все пытаются сыграть еще лучше. Сыграть за себя из-за того парня. Из-за этого все и происходит в этой команде. Мы друг за друга дорабатываем и помогаем.
— Ключевые моменты матча?
— Это первый гол. Мы почувствовали, что можно забивать и выигрывать.
— А во всей серии?
— Я лично запомнил третий период четвертого матча. Когда мы сравняли счет в серии. Это был один из переломных моментов.
— Юханссон — главный герой?
— И Ларс, и Сорокин хороши. Илья весь плей-офф нас тащил. Сегодня вышел Ларс и очень нам помог.
— Вы лучший снайпер плей-офф.
— Я об этом стараюсь не думать. Шайбы залетают. Стараюсь часто бросать.
— Что про «Ак Барс» скажете?
— Хорошая команда. Много сильных нападающих. Все прекрасно знают, что команда Билялетдинова очень строго играет в обороне. Соперник очень непростой. Еще будет время подготовиться.
Трансляция матча ЦСКА — СКА
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