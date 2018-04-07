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Форвард «Детройта» Ларкин примет участие в ЧМ-2018 в составе сборной США
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Форвард «Детройта» Ларкин примет участие в ЧМ-2018 в составе сборной США 

Чемпионат.com 1 час назад
Центральный нападающий «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин примет участие в чемпионате мира 2018 года в Дании в составе сборной США, информирует журналист Ансар Хан.
В нынешнем сезоне НХЛ Ларкин сыграл 81 матч и набрал 62 (15+47) очка. Отмечается, что хоккеисту необходимо будет разрешить вопрос со своей страховкой, так как его контракт новичка истекает в этом сезоне и нападающий будет являться ограниченно свободным агентом.
Ранее Ларкин принимал участие в трёх мировых первенствах подряд (2015-2017). На чемпионате мира 2017 года Дилан вошёл в топ-3 лучших игроков в составе сборной США. В общей сложности в рамках чемпионатов мира он провёл 28 матчей, в которых забросил четыре шайбы и сделал 16 результативных передач.
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