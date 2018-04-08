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Хоккеисты СКА стали бронзовыми призёрами чемпионата России
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Хоккеисты СКА стали бронзовыми призёрами чемпионата России 

RT на русском 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Санкт-петербургский СКА завоевал бронзовые медали чемпионата России по хоккею сезона-2017/2018.
Об этом сообщает РИА Новости.
Хоккеисты команды с берегов Невы 8 апреля потерпели поражение от ЦСКА в финале Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и завершили выступление в Кубке Гагарина.
СКА набрал наибольшее количество очков в регулярном чемпионате КХЛ среди всех полуфиналистов плей-офф и, согласно регламенту, обеспечил себе бронзовые награды чемпионата России.
Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал победу в финале Западной конференции КХЛ.
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