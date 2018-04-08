Хоккеисты СКА стали бронзовыми призёрами чемпионата России

Санкт-петербургский СКА завоевал бронзовые медали чемпионата России по хоккею сезона-2017/2018.

Об этом сообщает РИА Новости.

Хоккеисты команды с берегов Невы 8 апреля потерпели поражение от ЦСКА в финале Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и завершили выступление в Кубке Гагарина.

СКА набрал наибольшее количество очков в регулярном чемпионате КХЛ среди всех полуфиналистов плей-офф и, согласно регламенту, обеспечил себе бронзовые награды чемпионата России.

Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал победу в финале Западной конференции КХЛ.