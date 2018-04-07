Президент ЦСКА о Юханссоне: в нашей команде слабых вратарей не бывает 

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Олег Знарок: "Поменяли Шестеркина на Коскинена для затяжки времени"

Артем Ильенко: "Дубль за сборную? Спасибо партнерам!"

Александр Барабанов: "Не знаю, почему не забиваем, но никакого отчаяния нет"