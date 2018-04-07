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Президент ЦСКА о Юханссоне: в нашей команде слабых вратарей не бывает
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Президент ЦСКА о Юханссоне: в нашей команде слабых вратарей не бывает 

Газета.Ru 6 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент московского хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал игру шведского вратаря красно-синих Ларса Юханссона в пятом матче финальной серии плей-офф Западной конференции, в котором москвичи обыграли петербургский СКА со счетом 1:0. По словам функционера, выступление шведа не является сверхъестественным.
"Не хочется в его сторону говорить какие-то сверхъестественные вещи. В такие команды, как ЦСКА, слабые вратари не приходят. Ларс играет так, как вся команда — на победу Идет хоккейное сражение, СКА играет дома, нас чуть поддавили. Мы приняли такую игру", — цитирует Есмантовича ТАСС.
Ранее сообщалось, что в матче против СКА Юханссон сменил своего одноклубника Илью Сорокина и впервые сыграл с первых минут в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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