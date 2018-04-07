Ковальчук — о рекорде Овечкина: братан, красавец! Машина! Всё только начинается

«Сегодня вечером был невероятный момент для меня и моей семьи. Это огромная честь играть за «Вашингтон» всё это время. Спасибо всем фанатам «Кэпиталз» за поддержку, а также партнёрам по команде и тренерам, которые помогли мне этого достичь», — написал Овечкин после 1000-го матча в НХЛ.

«Братан, красавец! Машина! Всё только начинается», — отреагировал в комментариях Ковальчук.

Перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нэшвилл Предаторз» (3:4) «столичные» провели церемонию чествования капитана команды Александра Овечкина, который в игре с «Питтсбург Пингвинз» сыграл свой 1000-й матч в НХЛ, что является лучшим показателем в истории клуба.

Также фото можно посмотреть в «инстаграме» Александра Овечкина.