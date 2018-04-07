Хоккеист сборной России: мы должны ответственнее относиться к своим моментам

Защитник «Автомобилиста» и олимпийской сборной России по хоккею Никита Трямкин поделился впечатлениями после матча Еврочелленджа, в котором россияне обыграли национальную команду Германии. По мнению спортсмена, российская команда должна ответственнее относиться к моментам у ворот соперника.

"У немцев хорошая команда, которая показала, что может биться. Если в начале матча мы владели преимуществом, то в третьем периоде мы ослабили игру на пять-семь минут, и потом снова пришлось включаться.

Вратарь соперника сыграл хорошо, но если бы мы ответственнее относились к своим моментам, то могли забросить на две-три шайбы больше, эмоции все равно зашкаливали, соскучились по хоккею, был легкий ажиотаж", — цитирует Трямкина ТАСС

Ранее сообщалось, что олимпийская сборная России обыграла Германию в Еврочеллендже со счетом 4:1.