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Янни Гурд установил новый рекорд для новичков «Тампы» по голам в НХЛ
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Янни Гурд установил новый рекорд для новичков «Тампы» по голам в НХЛ 

Чемпионат.com 5 часов назад
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашней площадке принимает «Баффало Сэйбрз» (3:2, идёт первый период).
Третью шайбу хозяев на десятой минуте первого периода забросил форвард Янни Гурд. Для него эта шайба стала 25-й в сезоне. Это новый рекорд клуба по голам в дебютном сезоне. Прошлый рекорд принадлежал Тайлеру Джонсону, который в сезоне 2013/14 забросил 24 шайбы.
Всего на счету Гурда 63 (25+38) очка в 81 матче.
Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
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