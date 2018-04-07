Янни Гурд установил новый рекорд для новичков «Тампы» по голам в НХЛ

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашней площадке принимает «Баффало Сэйбрз» (3:2, идёт первый период).

Третью шайбу хозяев на десятой минуте первого периода забросил форвард Янни Гурд. Для него эта шайба стала 25-й в сезоне. Это новый рекорд клуба по голам в дебютном сезоне. Прошлый рекорд принадлежал Тайлеру Джонсону , который в сезоне 2013/14 забросил 24 шайбы.

Всего на счету Гурда 63 (25+38) очка в 81 матче.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.