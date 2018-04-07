Янни Гурд установил новый рекорд «Тампы», побив достижение сезона-2000/01

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашней площадке принимает «Баффало Сэйбрз» (3:2, идёт первый период).

Третью шайбу хозяев на десятой минуте первого периода забросил форвард Янни Гурд. Для него эта шайба стала 25-й в сезоне. Всего на счету Гурда 63 (25+38) очка в 81 матче, что является новым рекордом клуба для новичков. Прошлое достижение принадлежало Брэду Ричардсу (62 очка в сезоне-2000/01).

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Тампы».