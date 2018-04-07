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«Питтсбург» дома «всухую» одолел «Оттаву»
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«Питтсбург» дома «всухую» одолел «Оттаву» 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: Официальный сайт НХЛ
"Питтсбург Пингвинз" на своем льду добился победы над "Оттавой Сенаторз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:0, сообщает "Советский спорт".
В составе "пингвинов" авторами заброшенных шайб стали Сидни Кросби, Джейк Гюнцель, Фил Кессел и Патрик Хёрнквист.
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин провел на льду 19 минут 39 секунд и отметился результативной передачей, поучаствовав в первой заброшенной шайбе в матче.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Питтсбург Пингвинз" (Питтсбург) — "Оттава Сенаторз" (Оттава) — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
1:0 — Кросби (Кессел, Малкин) — 21:25 (5x4),
2:0 — Гюнцель (Шульц, Мяяття) — 27:31,
3:0 — Кессел (Шихэн, Олексиак) — 46:55,
4:0 — Хёрнквист (Кросби, Летанг) — 56:53
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