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Видео: Хедман забил от своих ворот с передачи Василевского
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Видео: Хедман забил от своих ворот с передачи Василевского
Советский спорт
52 минуты назад
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Хедман отличился на 19-й минуте третьего периода, послав шайбу от своих ворот в пустые ворота соперника.
Таким образом, Василевский записал на свой счет вторую голевую передачу в сезоне.
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