Видео: Хедман забил от своих ворот с передачи Василевского

Хедман отличился на 19-й минуте третьего периода, послав шайбу от своих ворот в пустые ворота соперника. Таким образом, Василевский записал на свой счет вторую голевую передачу в сезоне.