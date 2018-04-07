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Видео: Хедман забил от своих ворот с передачи Василевского
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Видео: Хедман забил от своих ворот с передачи Василевского 

Советский спорт 52 минуты назад
Хедман отличился на 19-й минуте третьего периода, послав шайбу от своих ворот в пустые ворота соперника.
Таким образом, Василевский записал на свой счет вторую голевую передачу в сезоне.
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